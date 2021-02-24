دور وزارة الإنتاج الحربى فى المشروع القومى لتبطين الترع.. فيديوجراف

نشرت وزارة الانتاج الحربى فيديوجراف حول دور الوزارة في المشروع القومي لتبطين الترع، حيث تشارك الوزارة في تبطين بعض الترع بعدد من المحافظات، بهدف تقليل الفاقد من المياه المهدرة، وزيادة الرقعة الزراعية، ورفع الإنتاجية.
دور وزارة الإنتاج الحربى فى المشروع القومى لتبطين الترع.. فيديوجرافالأربعاء، 24 فبراير 2021 11:25 ص
المهندس محمد أحمد مرسى وزير الانتاج الحربى
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