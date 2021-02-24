اليوم السابع
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دور وزارة الإنتاج الحربى فى المشروع القومى لتبطين الترع.. فيديوجراف

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:25 ص
دور وزارة الإنتاج الحربى فى المشروع القومى لتبطين الترع.. فيديوجراف المهندس محمد أحمد مرسى وزير الانتاج الحربى
كتب زكى القاضى

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نشرت وزارة الانتاج الحربى فيديوجراف حول دور الوزارة في المشروع القومي لتبطين الترع، حيث تشارك الوزارة في تبطين بعض الترع بعدد من المحافظات، بهدف تقليل الفاقد من المياه المهدرة، وزيادة الرقعة الزراعية، ورفع الإنتاجية.
 
 
 

الانتاج الحربى

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اخبار الانتاج الحربى

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