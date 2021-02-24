دور وزارة الإنتاج الحربى فى المشروع القومى لتبطين الترع.. فيديوجراف

كتب زكى القاضى

نشرت وزارة الانتاج الحربى فيديوجراف حول دور الوزارة في المشروع القومي لتبطين الترع، حيث تشارك الوزارة في تبطين بعض الترع بعدد من المحافظات، بهدف تقليل الفاقد من المياه المهدرة، وزيادة الرقعة الزراعية، ورفع الإنتاجية.