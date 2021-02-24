دماء على قضبان السكة الحديد.. قطار يدهس 3 شباب فى الإسماعيلية.. فيديو لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

قدم"اليوم السابع" بثا مباشرا من موقع حادث دهس قطار لـ 3 شباب أثناء عبورهم شريط السكة الحديد، بقرية الواصفية التابعة لمركز وميدينة أبو صوير فى محافظة الإسماعيلية.

ورصد "اليوم السابع" بقايا دماء المتوفين الثلاثة، بالإضافة إلى أشلاء من ملابسهم وبقايا تليفون محمول .

وقال أحد أهالى المنطقة، إن 4 شباب كانوا فى طريقهم لعبور شريط السكك الحديديه بالمنطقة بعد انتهائهم من قص الشعر فى أحد محلات الحلاقة ، متابعا" الشباب الأربعة كانوا بيحلقوا عند الحلاق وعند عبورهم شريط السكك الحديدية وقف واحد منهم يصور الثلاثة صورة تكون خلفيتها القطار".

وأضاف أحد الأهالى أن الشاب الرابع حاول إقناع الثلاث شباب بسرعة ترك المكان لقدوم القطار، إلا أنهم استمروا فى المكان ففر الرابع هاربا وألقى التليفون على شريط السكك الحديدية.

وقال أحد الأهالى أنهم يطالبون بإقامة سور على شريط السكك الحديدية .

وكان 3 أسخاص لقوا مصرعهم، تحت عجلات قطار، وذلك أثناء عبورهم شريط السكة الحديد، بقرية الواصفية التابعة لمركز وميدينة أبو صوير فى محافظة الإسماعيلية، وقام الأهالى بتغطية جثامين المتوفين الذين تحولوا إلى إشلاء، دون معرفة هوية الضحايا، وتم إبلاغ الشرطة والإسعاف.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بمصرع ثلاثة أشخاص تحت عجلات قطار وذلك أثناء عبورهم شريط السكة الحديد، بقرية الواصفية التابعة لمركز وميدينة أبو صوير فى محافظة الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بثلاثة سيارات إسعاف لمكان الواقعة من أجل نقل الجثامين لمشرحة مستشفى القصاصين المركزى، بعد معاينة الشرطة.

وقال شاهد عيان، إن جثث المتوفين تحولت إلى إشلاء، ويبلغ عمرهم قرابة الـ 20 عامًا.