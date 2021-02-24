دراسة: عدوى كورونا أثناء الحمل لا ترتبط لخطر وفاة "الجنين"

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الإصابة بفيروس كورونا أثناء الحمل غير مرتبطة بموت الأطفال حديثي الولادة، ومع ذلك، وجد الباحثون، أنه من أكثر من 4000 امرأة حامل مصابة بكورونا، أن النساء اللائي حصلن على اختبار إيجابي لكورونا كن أكثر عرضة للولادة المبكرة، وفقاً لموقع "ميديكال".





استخدم البحث ، الذي قاده علماء من إمبريال كوليدج لندن ونشر في مجلة Urtlasound in Obstetrics and Gynecology ، بيانات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

نظر فريق الدراسة في بيانات من 4004 امرأة حامل اشتبهن أو أكدن الإصابة بفيروس كوفيد -19 من بين هؤلاء النساء ، كانت 1606 امرأة من المملكة المتحدة ، من سجل بيانات يسمى PAN-COVID ، بينما كانت 2398 من الولايات المتحدة ، من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

تم تمويل PAN-COVID من قبل مجلس البحوث الطبية والمعهد الوطني البريطاني للبحوث الصحية ومركز NIHR Imperial للأبحاث الطبية الحيوية وأنجبت جميع النساء بين يناير وأغسطس 2020.

وجد البحث أنه لا يوجد أطفال ماتوا بسبب كورونا في الدراسة. كما لم تكن هناك زيادة في مخاطر ولادة جنين ميت أو انخفاض الوزن عند الولادة.

ومع ذلك ، أشارت كل من بيانات المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى وجود مخاطر أعلى للولادة المبكرة (الولادة قبل 37 أسبوعًا من الحمل).

في بيانات المملكة المتحدة، كان لدى 12 % من النساء المصابات بكورونا المشتبه به أو المؤكدة ولادة مبكرة – 60% أعلى من المعدل الوطني البالغ 7.5%.

في بيانات الولايات المتحدة، 15.7 % من النساء ولدن قبل الأوان ، أي 57 % أعلى من المتوسط ​​الوطني للولايات المتحدة البالغ 10 %.

وقال فريق الدراسة إن جزءًا من هذا الارتباط قد يرجع إلى قرار الأطباء بتسليم الطفل مبكرًا بسبب مخاوف بشأن تأثير عدوى كورونا على الأم والطفل كان معدل الولادة المبكرة أقل من المتوقع.

وقال البروفيسور كريستوف ليس، كبير مؤلفي الدراسة من قسم التمثيل الغذائي والهضم والتكاثر في إمبريال كوليدج: "إن اكتشاف أن عدوى كورونا لا تزيد من خطر ولادة جنين ميت أو موت الأطفال أمر مطمئن، ومع ذلك ، فإن حدوث عدوى كورونا يرتبط بزيادة مخاطر الولادة المبكرة ، وليس من الواضح تمامًا سبب ذلك ".

وأضاف الدكتور إد مولينز ، المؤلف المشارك من قسم التمثيل الغذائي والهضم والتكاثر في إمبريال: "تدعم هذه الدراسة إعطاء الأولوية لتطعيم النساء الحوامل أو اللائي يخططن للحمل ، والتدابير الحالية التي تحمي النساء أثناء الحمل من العدوى ، من أجل الحد من الولادة المبكرة ".