دراسة سويسرية: الصين تقود الوجهات السياحية للانتعاش وعودة قوية للسفر 2021

كتبت ميرفت رشاد

أكدت الدراسة الصادرة عن وكالة الأبحاث السويسرية m1nd-set ، أن عام 2021 سيشكل بداية عودة قوية إلى النمو في قطاع السفر في الصين ، حيث ستشهد زيادة بنسبة تزيد عن 200 % في عدد المغادرين الدوليين، لتصل إلى ما يقرب من 30 مليون مغادر دولي 2021، ومن المتوقع أن تعود مستويات ما قبل COVID-19 بحلول عام 2023 مع توقع وصول حركة المرور الصادرة " السفر " إلى 88 مليون.

وتوضح أبحاث السوق الصينية أيضًا تفاصيل الملف الشخصي للمسافر الصيني، وتأثير الوباء على حياتهم اليومية، والتأثير على سلوك سفرهم، يقول البحث أن إجراءات الاختبار والاحتواء المحسنة المصحوبة ببدء التلقيح تُظهر أنه من غير المتوقع أن يولد تفشي المرض الأخير ضربة كبيرة مثلما حدث عندما اندلع الوباء لأول مرة منذ أكثر من 12 شهرا.

وأشارت الدراسة إلى تغير الاتجاهات السلوكية للمسافرين بشكل كبير في الصين منذ تفشي الوباء، ويولي المسافرون الصينيون الآن اهتمامًا أكبر بتدابير الصحة والسلامة ويمارسون قدرا أكبر من النظافة عند السفر. تم أيضا تحليل تأثير لقاح COVID-19 وكيف سيؤثر على رغبة المسافر الصيني في السفر وسلوك التسوق.

وأكدت، أن أكثر من نصف المسافرين الصينيين الذين تمت مقابلتهم (53%) أن دخل أسرهم قد تأثر سلبا نتيجة للوباء، وهو أقل بشكل معتدل من المتوسط العالمي البالغ 55%، مع انخفاض يتراوح بين 5% و 20% مقارنة بمستويات ما قبل COVID -19 في الصين.

فيما يتعلق بالسفر الدولي، قال ثلث المسافرين الصينيين أنهم لن يسافروا مرة أخرى على الفور ولكن في غضون الأشهر الستة الأولى بعد رفع القيود، سيكون لقاح COVID-19 حتما له تأثير إيجابي للغاية في الصين حيث أن 97% من المسافرين الصينيين يرغبون في تلقي اللقاح، وقال معظمهم (39%) أنهم يفضلون الحصول على اللقاح في أقرب وقت ممكن، ومن المرجح أن يفكر الصينيون في السفر مرة أخرى بعد تبقيهم للقاح مقارنة بنسبة 31 % على المستوى العالمي.