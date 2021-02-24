اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 06:36 م
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حملات لتعقيم المدارس بالوادى الجديد استعدادا لامتحانات نصف العام

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:37 م
حملات لتعقيم المدارس بالوادى الجديد استعدادا لامتحانات نصف العام تعقيم المدارس
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ أعمال تعقيم وتطهير بالمدارس استعداداَ لامتحانات نصف العام الدراسى، حفاظاً على سلامة الطلاب، وتنفيذاَ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بمتابعة الإجراءات الاحترازية بالمدارس.

 

وفى سياق متصل، انطلقت فعاليات الرحلات العلمية المنفذة لطلاب التعليم الفنى بالمحافظة، اليوم الأربعاء، لزيارة موقع إنشاء مجمع المصالح الحكومية الممكين شمال مدينة الخارجة أحد المشروعات التنموية العملاقة بالمحافظة.

 

وتابع الدكتور جمال حسن وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، فعاليات الرحلة بتوجيهات ورعاية الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

 

وأكد جمال، فى بيان صحفى له، اليوم الأربعاء، أن زيارة المشروع تهدف لصقل وتنمية مهارات وقدرات طلاب التعليم الفنى وتأهيلهم للمنافسة بقوة نحو سوق العمل الحر، حيث شهد الطلاب العمل على أرض الواقع سير أعمال الإنشاء وسط سعادة غامرة لمشاهدة هذا الصرح العملاق على أرض المحافظة.

 

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