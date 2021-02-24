حقيقة العثور على جثة جديدة من ضحايا مركب مريوط الغارق.. فيديو

الإسكندرية- جاكلين منير

أجرى تلفزيون" اليوم السابع" بثا مباشرا، من موقع حادث غرق مركب صيد بحيرة مريوط، لمعرفة حقيقة العثور على الجثة العاشرة لأحد الضحايا، واتضح أنه تم العثور على شئ عائم فوق سطح المياه.

ومن جابنه قال عدد من أهالى إنه تم الاشتباه فى جسم غريب بالمياه، فيما قال أحد الغواصين التطوعين، أنهم أجروا أكثر من 6 غطسات، ولم يعثروا على دعلى جثامين أخرى.

فيما تباشر نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحقيقات في حادث غرق مركب صيد في وادى بحيرة مريوط، بناء على تعليمات المستشار المحامى العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية ، وانتقلت النيابة لموقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان.

كما انتقلت إلى مستشفى العامرية لسؤال المصابين وسؤال أهلية المتوفين فى حادث غرق مركب فى وادى بحيرة مريوط ومصرع 20 شخصا، واستمعت النيابة لأقوال المصابين فى مستشفى العامرية العام ، كما انتقلت إلى مكان الحادث واستمعت لأقوال شهود العيان.

وطالبت نيابة العامرية ثان الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة ومعاينة مكان الحادث وسؤال أهلية المتوفين، وتبين من التحقيقات الأولية للنيابة تبين أن المركب كان يستقله 20 شخصا، بينهم 6 مصابين.