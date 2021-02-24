اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس نجار متهم بقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية ببولاق الدكرور 4 أيام

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:00 م
حبس نجار متهم بقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية ببولاق الدكرور 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس نجار متهم بقتل مسنة؛ لسرقة مشغولاتها الذهبية ببولاق الدكرور؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية في بولاق الدكرور، وسدد المتهم عدة طعنات للمجني عليها مستغلا إقامتها بمفردها.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ؤ بلاغا يفيد العثور على جثة مسنة مصابة بعدة طعنات داخل شقتها.

انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى محل الواقعة، وتبين اختفاء المصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن نجار وراء ارتكاب الجريمة، حيث استغل إقامتها بمفردها، وتردده عليها للعمل بالشقة، وارتكب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

نجار

سرقة

مشغولات ذهبية

بولاق الدكرور

قتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة