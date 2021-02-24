حبس مندوب مبيعات ينتحل صفة صيدلى ويتاجر فى أدوية كورونا بالسيدة زينب

كتب سليم على

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس مندوب مبيعات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لمزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح، وحيازته أدوية لعلاج أعراض فيروس كورونا مجهولة المصدر بدائرة القسم.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالترويج عن عقاقير وأدوية مُدرجة ضمن البروتوكول المُتبع من وزارة الصحة لعلاج أعراض فيروس كورونا، مهربة جمركياً وبدون تصريح من الجهات المختصة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث التموين من ضبطه وتبين أنه (مندوب مبيعات، مقيم بالدقهلية) حال تواجدة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 كرتونة بداخلهما "كمية من الأقراص والأمبولات مختلفة الأنواع" وجميعها مهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) .

وبمواجهته اعترف بمزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وترويجها على المصابين بفيروس كورونا لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.