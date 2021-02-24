حبس عاطل قتل طالبة رفضت تعديه عليها فى المنوفية

قرر المستشار عبد المنعم حشيش وكيل نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية،تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية،والمستشار وائل الازرق رئيس النيابة الكلية،حبس عاطل قتل طالبة حال محاولته التعدى عليها جنسيا فقاومته فقام بقتلها ورمى جثتها وسط الزراعات ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز قويسنا فى أقل من 48 ساعة من كشف جريمة قال والعثور على جثة طالبة بقرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية،فى الصف الثالث الثانوى وضبط عاطل قام بقتلها خنقا بيده وذلك حال محاولته التعدى عليها جنسيا فقاومته فقام بقتلها ورمى جثتها وسط الزراعات ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أهالى قرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، قد عثرو على جثة طالبة في الصف الثالث الثانوى وذلك في ظل ظروف غامضة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة قويسنا بالعثور على جثمان فتاة بمنطقة زراعية بطريق ميت برة ، تدعى "أ، م، ع" 18 عاما على الفو، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا برئاسة المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مركز قويسنا ،وتحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية،واللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية،للتحقيق في الواقعة، لسؤال شهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة، لحل لغز العثور على جثمان الفتاة، تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.