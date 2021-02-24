اليوم السابع
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حبس المتهمين بإحياء "الوايت نايتس" 15يومًا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:27 م
حبس المتهمين بإحياء "الوايت نايتس" 15يومًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس 5 من مشجعي نادي الزمالك المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "إحياء رابطة الوايت نايتس"، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية.

المتهمون الصادر بحقهم قرار الحبس الاحتياطي علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021  حصر أمن دولة عليا، هم :"م. ص"، و"ع. ج"، و"ح. ع"، و"أ. ه"، و"م. ف".

 

يشار إلي أن النيابة العامة، أمرت بحبس عدد من مشجعي نادى الزمالك، علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة الوايت نايتس.

 

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.

 

وذكر مصدر قانوني أن المتهمين يواجهوا ارتكاب عدة جرائم أبرزها الاشتراك في تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون، والتخطيط لإعادة إحياء رابطة الوايت نايتس "ألتراس الزمالك" الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة.

 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 


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