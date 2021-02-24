حالة الطقس والحالة المرورية بالإسماعيلية.. فيديو لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع" ، بثا مباشرا من محافظة الإسماعيلية، التى تعرضت لطقس سيئ وأمطار شديدة أمس ، وانخفاض فى دراجات الحرارة ، اليوم، وتصل درجة الحرارة الصغرة فى عروس القنال إلى 8 درجات ، بينما العظمى 20 درجة.

وقال مصدر بهيئة قناة السويس، أن الملاحة فى القناة لم تتأثر بإنخفاض درجات الحرارة أو سقوط الأمطار أمس ، مؤكدًا أن الملاحة منتظمة فى المجرى الملاحى لقناة السويس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية ، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة حتى الثامنة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

كما تشهد البلاد اليوم فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، والإسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 20، وبورسعيد الصغرى 12 العظمى 19، ودمياط الصغرى 11 والعظمى 19، والزقازيق الصغرى 09 والعظمى 20، والسويس الصغرى 09 والعظمى 20، والعريش الصغرى 10 والعظمى 19.