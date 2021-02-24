كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن جنوب أفريقيا تخصص 172 مليون دولار لحملة التلقيح ضد كورونا.

وفى وقت سابق أكدت شركة فايزر الأمريكية، أنها تبحث إجراء اختبار فعالية لقاحنا ضد فيروسك ورونا على سلالة كورونا جنوب أفريقيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتشير دراسة معملية إلى أن البديل الجنوب أفريقي لفيروس كورونا قد يقلل من حماية الجسم باستخدام لقاح فايزر Pfizer / BioNTech بمقدار الثلثين، وليس من الواضح ما إذا كان اللقاح سيكون فعالا ضد الطفرة أم لا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.