جلاكسو سميثكلاين تعلن توقف مصنعها بمدينة السلام بسبب إضراب العاملين

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين ، توقف مجموعة محدودة من الموظفين عن العمل، وتم إيقاف الإنتاج بصورة مؤقتة بمصنع الشركة بمدينة السلام بالقاهرة، مرجعة سبب هذا القرار إلى حرصها على سلامة الموظفين وجودة الأدوية، متوقعة استئناف الأعمال بصورة تدريجية بدءاً من الأحد الموافق 28 فبراير الجاري.

وكانت شركة جلاكسو سميثكلاين، قد أعلنت في 26 يناير الماضي، وفقاً لقواعد البورصة المصرية ، توقيع مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة الحكمة بشأن وحدتي الأدوية والرعاية الصحية التابعتين لجلاكسو سميثكلاين بما يتضمن مرافق التصنيع في مصر، ووحدة الأدوية التابعة في تونس.

وقالت الشركة، في بيانها للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إنها تقدر قلق الموظفين حيال صفقة بيع الشركة، وتعلن باستمرار عن التطورات المتعلقة بالصفقة في حينها.