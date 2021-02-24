جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لحى الأسمرات السبت المقبل

كتب محمود راغب

تنطلق يوم السبت 27 فبراير القافلة التنموية بحى الاسمرات والتي ينظمها قطاع شؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه بجامعة عين شمس وكليه التجاره بالتعاون مع كليتى الطب و التمريض ومركز تعليم الكبار.



تأتى القافلة تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعه عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، والدكتورة سحر موسى عميد كليه التمريض والدكتور عاشور أحمد عمرى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئه العامه لتعليم الكبار.



وتهدف القافلة التنموية الشاملة، الي تقديم خدمات طبية وصحية في مجال الباطنة والأطفال والجلدية، وغيرها من التخصصات، فضلا عن قياس السكر والضغط لأهالي الحي، وكذلك عقد ندوات توعوية عن الصحة الإنجابية ومواجهة فيروس كورونا، وكذلك دور المرأة في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى خدمات محو الأمية؛ حيث سيتم عمل حصر للأميين وعمل اختبارات تحديد مستوى لهم تمهيدًا لفتح فصول تنشيطية لهم.



كما تأتى القافلة تحت رعاية الدكتوره شهيره سمير وكيل كليه الطب، و الدكتوره هيام رفعت وكيل كليه التمريض، والدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة و سهيل حمزة امين الجامعه المساعد لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه والمهندس حسن الغندور رئيس حي الاسمرات.









