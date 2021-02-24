جامعة سوهاج توقع بروتكول مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

سوهاج محمود مقبول

وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، البروتوكول بين الجامعة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والذي يقضي بتنظيم عدد من ورش العمل خلال الفترة من 24 إلى 25 فبراير الجاري، لإبراز نماذج المشروعات البحثية الناجحة والتجارب التطبيقية على محافظة سوهاج من كلا الجهتين.

جاء ذلك على هامش فعاليات ندوة علمية بعنوان " تكنولوجيا الاستشعار من البعد ودورها في التنمية المستدامة، والتي نظمها قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة للبيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد بيومي زهران رئيس هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والدكتور كمال خليل القائم بعمل عميد كلية العلوم، والمحاسب نادر عبدالظاهر رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، وعدد من المحاضرين بالهيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد عزيز أن الندوة هدفت إلى التحاور من أجل الاستفادة والربط بين الإمكانيات المتاحة بالهيئة وتعظيم دور التكنولوجيا لتوظيفها في خدمة شباب الباحثين داخل الجامعة، من خلال استضافة مجموعة من العلماء بالهيئة وعمل بحوث علمية مشتركة تفيد في مجال التنمية المستدامة بمحافظة سوهاج وخارجها، لافتاً إلى أن الهيئة معنية باستطلاع الأماكن الجغرافية المختلفة في مصر واستخدام التكنولوجيا الرقمية لتحويلها إلى مشروعات تنموية ناجحة، معرباً عن سعادته باستضافة رئيس الهيئة بالجامعة وما قدمه من ندوة علمية تفيد في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيراً إلى وجود شراكة بين الجامعة والهيئة من خلال توقيع بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب على علوم الفضاء وخاصية الاستشعار من البعد، لخدمة أبناء المحافظة في تنمية المشروعات المستقبلية، موضحاً أن الجامعة لديها أكثر من قسم متخصص في هذا الاتجاه بكليتي العلوم والآداب.

ومن جانبه ألقى الدكتور محمد بدوي محاضرة استعرض من خلالها الخدمات التي تقدمها الهيئة لخدمة المجالات البحثية ودورها في التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الندوة جاءت انطلاقاََ من الدور الذي تقوم به الهيئة في دعم خطط التنمية المستدامة وفقاً لإستراتيجية مصر 2030، و في سياق الجهود المستمرة للتواصل مع الجامعات والمراكز البحثية والجهات التنفيذية، وتفعيلا لبنود بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والجامعة، موضحاً أن الندوة حاضر فيها مجموعة من الأساتذة في تخصصات مختلفة بالهيئة لاستعراض آفاق وأولويات التعاون المشترك لخدمة التنمية في محافظة سوهاج، والمشاركة بفاعلية في التعامل مع المشكلات التي تواجه المحافظة، موجهاً الشكر لرئيس الجامعة لاستضافته للهيئة لشرح رؤيتها وأهدافها.































