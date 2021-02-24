جامعة بنى سويف توافق على مبادرة لسداد المصروفات الدراسية للطلاب الأيتام

بنى سويف هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن فى جلسته رقم (193) على تبنى مبادرة لسداد المصروفات الدراسية للطلاب الأيتام غير القادرين، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور، أن المبادرة تأتى تماشياً مع رؤية القيادة السياسية فى مراعاة الجانب الإنساني والوقوف مع أبنائنا الطلاب أيتام الأب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة المختلفة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لتولى بحث حالات الطلاب الأيتام غير القادرين لدفع ومساعدة الطلاب من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، مؤكداً أن الجامعة حريصة أيضاً على دعم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ودعم الطلاب الأوائل فى كل كليات الجامعة بالإضافة إلى إعفاء كل أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية.

وناقش مجلس جامعة بنى سويف استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسى الأول وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأعلن الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أنه تم وضع خطة شاملة متكاملة استعداداً لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا، وتعتمد الخطة على تجهيز كافة القاعات والمدرجات بكليات الجامعة المختلفة وتقليل الكثافة الطلابية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وشدد الدكتور منصور على ضرورة اتباع الطلاب كافة التعليمات، وكل ما هو مدون على اللافتات الإرشادية حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحراري مع ضرورة ارتدائهم الكمامات وعبورهم من بوابات التعقيم.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن جميع كليات الجامعة استعدت للامتحانات بمراحل الليسانس أو البكالوريوس أو الدراسات العليا وتم إعلان جداول الامتحانات، حيث أكدت إدارات الكليات على الطلاب في وقت سابق بضرورة الالتزام بالتعليمات قبل انطلاق الامتحانات، مشيراً أن الجامعة تعمل على تسخير كافة إمكانياتها حتى تسير الامتحانات فى سهولة ويسر.

وأعلن الدكتور منصور حسن عن تفعيل اللجنة العليا للأزمات والتنسيق مع منسق اللجنة الفرعية بكل كلية أثناء عقد الامتحانات ،مطالباً بضرورة تواجد عمداء ووكلاء ومديرى الكليات طوال فترة الامتحانات للإشراف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية قبل وبعد لجان الامتحانات.