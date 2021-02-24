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جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية لقرية مشتهر بطوخ.. صور

الأربعاء، 24 فبراير 2021 06:26 م
جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية لقرية مشتهر بطوخ.. صور الدكتور جمال سوسة والدكتور محمد غانم والمشاركون بالقافلة البيطرية
القليوبية إبراهيم سالم

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نظمت كلية الطب البيطري جامعة بنها، قافلة بيطرية لقرية مشتهر مركز طوخ وذلك بالمستشفى التعليمى بالكلية وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ورعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري ووكلاء الكلية.

وأكد الدكتور محمد غانم عميد الكلية، علي أن هذه القوافل تأتى ضمن الخطة الاستراتيجية للكلية وبالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، حيث تم الكشف علي مختلف الحيوانات والطيور وتقديم العلاج للحالات البيطرية بالمجان.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم الجامعة لهذه القوافل يأتى فى إطار الدور الذي تلعبه الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقديم خدماتها المختلفة للمجتمع الذي تعمل فيه، مشيراً إلى أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التي تقدمها جامعة بنها.

 

الدكتور جمال سوسة والدكتور محمد غانم والمشركون بالقافلة البيطرية
الدكتور جمال سوسة والدكتور محمد غانم والمشاركون بالقافلة البيطرية

 

جانب من أعمال القافلة البيطرية
جانب من أعمال القافلة البيطرية

 

خلال فحص الحيوانات والطيور بالقافلة البيطرية
خلال فحص الحيوانات والطيور بالقافلة البيطرية

 

فحص الماشية بالقافلة
فحص الماشية بالقافلة

 


اخبار جامعة بنها

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