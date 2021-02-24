جامعة الإسكندرية تناقش الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول السبت

الإسكندرية أسماء على بدر

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، على وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات ومعاهد الجامعة، على الانتهاء من مراجعة كافة الإجـراءات الاحترازية اللازمة استعداداً لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت 27 فبراير الجارى، والتأكيد على الالتزام التام بتعليمات السلامة والإجراءات الوقائية اللازمة، لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة الامتحانات جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأكد رئيس الجامعة، على إمكانية تقديم الطلاب طلبات اعتذار عن أداء الامتحانات المقررة للفصل الدراسى الأول فى ظل جائحة كورونا وذلك على النحو التالى:

وفى حالة التخوف من الإصابة بفيروس كورونا: يقوم الطالب بالإعتـذار عن أداء امتحانـات الفصل الدراسى الأول كاملاً قبل بدء الامتحانات مع الاحتفاظ بالتقدير.

ـ فى حالة الإصابة بفيروس كورونا أثناء الامتحانات: يقوم الطالب بالاعتذار عن المواد التى تلى الإصابـة فقط، مع الاحتفاظ بالتقدير فيها مع تقديم شهادة معتمدة مــن المستشفـى الجامعى بتأكيد الإصابة.

ـ علماً بأن المواد المعتذر عنها الطالب وتم قبول عذره لأى سبب يأخذ الطالب فيها فرصة كاملة حسب الفرقة، طبقاً لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المعتمدة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور فهمى شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالى للصحة العامة عن الخطة العامة التى تتخذها جامعة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال عقد الامتحانات، ومنها إقامة 4 ورش عمل بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة لتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية، وتوفير المواد اللازمة من مطهرات وكواشف الحرارة وتطهير قاعات الإمتحانات ودورات المياه والتهوية الجيدة، ومراعاة التباعد الكافى بين الطلاب، وإرتداء الكمامات طوال فترة الإمتحانات من كافة المتواجدين، وتشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس للمرور على لجان الإمتحانات لمراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازيـة، كذلك عرض آلية التعامل الطبى مع حالات الإشتباه والإصابة.