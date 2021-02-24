اليوم السابع
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جامعة الأزهر تعلن جاهزية مستشفياتها لاستقبال أطباء الامتياز الجدد

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:33 ص
جامعة الأزهر تعلن جاهزية مستشفياتها لاستقبال أطباء الامتياز الجدد كلية طب الازهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ جاهزية مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط لاستقبال أطباء الامتياز الجدد بداية شهر مارس المقبل.
 
وأوضح صديق خلال  مشاركته في اجتماع مجلس كلية الطب بنين بالقاهرة اليوم برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية بالكلية؛ أن هناك برنامجًا تدريبيًا لأطباء الامتياز يهدف للنهوض والارتقاء بمستواهم العلمي، تقوم عليه وحدة التعليم الطبي المستمر، ومن خلال متابعة الدكتور فيصل زايد، مدير وحدة الجودة بكلية الطب، والمشرف على أطباء الامتياز بمستشفيات جامعة الأزهر. 
 
كما أوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر أن الدورات التدريبية الأربع تقام في إطار جهود الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ للنهوض والارتقاء بمستوى الأطباء، مشيرًا إلى أنها تتضمن تنمية مهارات الأطباء في مجالات الإنعاش القلبى الرئوي CPR، ومكافحة العدوى، بجانب دورة أخلاقيات المهنة وحقوق المريض، وأيضًا دورة تدريبية حول أساسيات الجودة.
 
وأضاف صديق أن الجامعة انتهت من إعلان سد العجز من الأطباء بمستشفيات جامعة الأزهر، وقامت بإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لمراجعته حتى يتسنى الإعلان عنه خلال الأيام القادمة على بوابة الحكومة الإلكترونية. 
 
بجانب ذلك أعلن صديق أن الكلية بصدد الإعلان عن درجة طبيب مقيم أيضًا؛ من أجل التغلب على العجز الشديد داخل مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

كلية طب الازهر

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