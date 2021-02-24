جامعة أسيوط تكشف عن تقديم جائزتين لأفضل بحث بالمؤتمر الدولى لعلاج الأورام

أسيوط -هيثم البدري

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلاج الأورام مساء اليوم الأربعاء، وذلك بنظام الحضور الهجين، والذي يعتمد على المشاركة الإلكترونية للمحاضرين العرب والأجانب مع المشاركة الحضورية لعدد من كبار الأساتذة المتخصصين فى مجال الأورام والمقرر انعقاده في محافظة الأقصر في الفترة من 24إلى 26 فبراير 2021 تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وكشف الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب أن المؤتمر من المقرر مشاركة متميزة من كوكبة من المحاضرات لعدد من كبار أساتذة الأورام عن طريق التطبيق الالكترونية من دول إنجلترا والهند وألمانيا وأمريكا وفرنسا والسعودية والأمارات والأردن ولبنان، إلى جانب مشاركة متميزة من الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة القومية لدعم صحة المرأة.

وأضاف الدكتور سمير شحاتة، أن وقائع المؤتمر سوف تتضمن مسابقتين أحدهما للإعلان عن أسس بحث منشور لأعضاء هيئة التدريس والتى من المنطلق أن تحمل اسم المرحوم الدكتور شوقي الحداد أستاذ علاج أورام بالقصر العينى، والأخرى أحسن بحث مقدم من شباب الأطباء والتى تحمل اسم المرحومة علا نبيه الأستاذة بقسم علاج الأورام والطب النووي بجامعة أسيوط ومؤسسة المؤتمر وذلك وفاءاً لذكرى الفقيدين وتخليداً لذكراها الطاهرة.