اليوم السابع
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توك توك داخل مستشفى قليوب.. والمدير يحيل الواقعة للتحقيق

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:06 م
توك توك داخل مستشفى قليوب.. والمدير يحيل الواقعة للتحقيق توك توك داخل مستشفى قليوب
القليوبية إبراهيم سالم

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أظهرت صور متداولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "توك توك" يقوم بتوصيل أحد المرضى لداخل قسم الغسيل الكلوى بمستشفى قليوب، معبرين عن اندهاشهم عن كيفية السماح لمركبة التوك توك بالدخول إلى حرم المستشفى بل إلى قسم داخلى بالمستشفى وإحداث حالة من الفوضى داخلها.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بسرعة تفسير أسباب السماح لمركبة التوك توك بالدخول إلى حرم المستشفى خاصة فى ظل الإجراءات الوقائية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكيفية السماح له بالتجول داخل المستشفى بل والوصول إلى أحد الأقسام الداخلية بالمستشفى.

من جانبه، رد الدكتور إسحاق جميل مدير مستشفى قليوب، أن تواجد "التوك توك" داخل المستشفى نظرا لقيامه بنقل أحد مرضى الغسيل الكلوى، مشيرا إلى أن هناك مرضى يدخلون المستشفى بتوك توك للطوارئ أو لوحدة الغسيل الكلوى نظرا لسوء حالتهم الصحية، قائلا "التوك توك بيوصل المريض وبيخرج تانى ده وسيلة مواصلات للحالات الحرجة جدا، اللى مش بتقدر تدخل المستشفى على رجليها".

وأوضح، أنه سيتم إحالة الواقعة للتحقيق الفورى خاصة وأن الصورة المتداولة ظهر خلالها التوك توك داخل المستشفى بجوار أحد العنابر، مشيرا إلى أن المستشفى به وحدتين للغسيل الكلوى أحدهما بالمستشفى القديم، موضحا: "الوحدة دى بينزل أمامها المريض من التوك توك لأنه مش هيقدر يمشى لكن أن التوك توك يدخل جوه الوحدة مستحيل ولا حتى عنبر المستشفى".

التوك توك داخل المستشفى
التوك توك داخل المستشفى

 


صحة القليوبية

مستشفى قليوب

توك توك داخل مستشفى قليوب

الغسيل الكلوى بقليوب

وحدات الغسيل الكلوى

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