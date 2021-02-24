قالت مصادر مسئولة، إنه يتم العمل على توفير نماذج استرشادية لامتحان طلاب مدارس اللغات وهذا يتطلب عمل إضافى يتم العمل عليه، ويتم تقييم طلاب النقل بالفصل الدراسى الثانى من خلال 3 امتحانات شهرية تعقد فى مارس وأبريل ومايو، أما طلاب الشهادة الإعدادية تعقد لهم امتحانات فى يونيو المقبل أما طلاب الثانوية العامة ستعقد لهم امتحانات إلكترونية من المقرر لها أن تنطلق فى يوليو المقبل.

ويتم احتساب متوسط الدرجات في الامتحانات الشهرية وتكون درجة الترم الثاني ولا يوجد امتحان ترم ثاني دون النظر لجائحة كورونا، كما تعقد الامتحانات الشهرية فى الترم الثانى بنظام الامتحان الموحد متعدد التخصصات.

وبدأت الإدارات التعليمية وضع امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب الذين سوف يؤدون الامتحان ورقيا لعدم استلامهم أجهزة التابلت، حيث يؤدى الطلاب الامتحان الورقى فى نفس توقيت الاختبار الإلكترونى لباقى زملائهم فى اللجان الامتحانية، مع تطبيق كافة الضوابط والاجراءات الاحترازية، على أن يتم تصحيح الامتحان الورقى من خلال الإدارات والمدارس الثانوى وإعلان النتائج مع زملائهم بالنسبة للامتحانات الإلكترونية عقب انتهاء الامتحانات بالترم الثانى.

وتم إتاحة الاستعلام عن أكواد الاختبارات للفصل الدراسى الأول للصف الأول والثانى الثانوى والمقرر لها أن تنطلق 27 فبراير الجارى، حيث يمكن للطلاب الدخول على موقع الوزارة والتعرف على كود الامتحان.

وتم أعلن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول الثانوى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وتوقيت الامتحانات.

كما انتهت الإدارات من وضع أسئلة امتحان الترم الأول لطلاب صفوف النقل.