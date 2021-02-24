تواصل أعمال تجهيز 2 بئر أعماق بمركز نخل وسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت الأعمال الإنشائية لـ 2 بئر أعماق يجرى تجهيزها بنطاق مركز نخل بوسط سيناء، وأفاد بيان الإدارة العامة للموارد المائية بشمال سيناء، انه تم أعمال صب الخرسانة المسلحة لزوم حوائط الخزانات الأرضية وسملات غرفة المحول بموقعي جريد الهرابة ووادي الحاج ضمن عملية تجهيز 2 بئر بمناطق جريد الهرابة ووادي الحاج بالأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية بمركز نخل بوسط سيناء.

ووصلت فيما سبق معدات الحفر إلي موقع بئر البروك البديل بعد الإنتهاء من التنسيقات للبدء في أعمال الحفر لعملية حفر 2 بئر بديل لبئر البروك (17،16) ، و بديل لبئر أم شيحان 2 بعمق1200 م ، كما قام طاقم الاشراف لعملية تجهيز 2 بئر بالأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية شمال فالج 1 البديل والخوار بالمنبطح بوسط سيناء بنهو جميع الأعمال والاستلام الابتدائي للآبار تمهيدا لدخولهم الخدمة، فى إطار خطة التنمية والحفاظ على الزراعات القائمة بوسط سيناء.