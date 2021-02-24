اليوم السابع
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تنفيذ 792 حكماً متنوعاً خلال حملة لمديرية أمن أسوان

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:29 م
تنفيذ 792 حكماً متنوعاً خلال حملة لمديرية أمن أسوان مديرية أمن أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، برئاسة العقيد محمد الدخيلى، من تنفيذ 792 حكماً متنوعاً، اليوم الأربعاء، خلال حملة تنفيذ أحكام، بتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان.

وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 792 حكماً متنوعاً شملت، ضبط 167 حكم حبس جزئي، و35 حكم حبس مستأنف، و404 أحكام غرامات، و183 أحكام بمخالفات.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

 

 


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