تنفيذ 1269 حكما قضائيا وضبط 32 قطعة سلاح فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود مسعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة في إطار سياسة الوزارة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون .

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة أسفرت جهود الحملة عن ضبط بندقية الية عيار 7.62×39 عدد "4" طلقات من ذات العيار، و5 بندقية خرطوش عيار 12، و3 طبنجة محدث صوت ومسدس ساقية عيار 7.62×39 ، و15 فرد روسي محلي الصنع، و"2" طلقة من ذات العيار، و2 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع و7 قطع سلاح بإجمالى 32 قطعة سلاح.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 11 لفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالى "40" جرام، وكذا فرد روسي محلي الصنع و "2" طلقة من ذات العيار ومبلغ مالي 570 جنية هاتف محمول حيازة المتهم "جعفر م ع م" 32 سنة عامل ومقيم مركز سوهاج، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

كما تم ضبط لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر تزن حوالي "150" جرام تقريبا حيازة المتهم "طه ع ك س" 36 سنة عامل ومقيم مركز طما، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار

وفي مجال ضبط حالات الإشتباه تمكن ضباط وحدة مباحث الإشتباه من ضبط " 14 " حكما متنوعا، وفي مجال الضبط والإحضار تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من ضبط كلاً من "أحمد خ ش ع" 16 سنة عاطل، و"عبد الرحمن ا ع م" 17 سنة عاطل ويقيمان بناحية مركز أخميم والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية سرقة.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام حيث تم تنفيذ 1269 حكما قضائيا متنوعا، في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 403 مخالفة مرورية وجار الإستمرار في حملات أمنية مماثلة.

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وأستهدفت الحملة حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام.