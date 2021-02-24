تقرير: 31% تراجع فى حوادث الطرق فى ناميبيا خلال عام 2020 بسبب كورونا

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أفادت الإحصاءات الصادرة عن صندوق الوقاية من حوادث الطرق في ناميبيا (MVA Fund)، بأن القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ ساهمت بشكل غير مباشر في انخفاض نسب حوادث الطرق بالبلاد خاصة فيما يتعلق بالحوادث والوفيات التي يتعرض لها الأطفال، وذكر صندوق الوقاية من حوادث الطرق - في بيان أن معدلات الحوادث التي يتعرض لها الأطفال على الطرق سجلت انخفاضا بنسبة 31%، في حين انخفضت الوفيات بنسبة 24% خلال عام 2020.

وأشارت الإحصاءات إلى أن 379 طفلا أصيبوا فى حوادث الطرق في عام 2020 مقابل 550 في 2019، في حين انخفضت حالات الوفاة من 85 في 2019 إلى 65 في 2020.

وبالرغم من هذا الانخفاض إلا أن هذه الأرقام تعتبر مرتفعة أيضا، وفي هذا الإطار يواصل صندوق الوقاية من حوادث الطرق في ناميبيا - وبموجب خطته الاستراتيجية لضمان الحد من الإصابات والوفيات بين الطلاب الذين يذهبون إلى المدارس - إطلاق مبادرات تنشيطية وتوعوية في المدارس لزيادة الوعي لدى الطلاب والحد من تداعياته.

وطالب الصندوق جميع مرتادي ومستخدمي الطرق السريعة بمزيد من الامتثال للسلامة على الطرق لجعل الرحلة إلى المدرسة أكثر أمانا.