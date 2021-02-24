تفاصيل ضبط نصف طن دقيق بلدى ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية بالأقصر

قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية على مدار الـ48 ساعة الماضية، في إطار تعليمات والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،
وأضاف وكيل تموين الأقصر، لــ"اليوم السابع"، أنه قامت مديرية التموين بالأقصر، بشن عدة حملات على مستوى المحافظة خلال يومي 20 و21 فبراير 2021، وأسفرت عن تحرير عدد 54 محضر ومخالفة منها عدد 9 مخالفات ضد المخابز البلدية ( مواصفات ومواعيد ونظافة وتصرف في الدقيق)، وعدد 45 محضر بالأسواق (مجهول المصدر وفواتير وإدارة بدون ترخيص ،وعدم اعلان، وشهادة صحية، وتجميع دقيق داخل مطحن مواني).
وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه من أبرز المضبوطات نصف طن دقيق بلدي داخل مطاحن مواني، و15 عبوة عسل نحل مجهول المصدر، و300 علبة سجائر بدون فواتير، كما تم ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة مقرمشات اطفال بدون ترخيص وتم ضبط 1480 كيس مقرمشات+40 كيلو مقرمشات داخل أكياس شفافة اللون وبدون بيانات + 200 كرتونة فارغة + 300 بكرة استيكر + 90 لفة أكياس فارغة تحمل علامة تجارية مقلدة كاراتيه بوبوس+ 50 كيلو جرام حبوب ذرة مجروشة تجهيزا للإنتاج، حيث شارك في الحملة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، ومفتشي المديرية بالتنسيق مع الإدارات المختلفة.
حملات تموينية
حملات تموينية
جانب من الحملات التموينية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة