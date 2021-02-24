تفاصيل ضبط نصف طن دقيق بلدى ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية على مدار الـ48 ساعة الماضية، في إطار تعليمات والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لــ"اليوم السابع"، أنه قامت مديرية التموين بالأقصر، بشن عدة حملات على مستوى المحافظة خلال يومي 20 و21 فبراير 2021، وأسفرت عن تحرير عدد 54 محضر ومخالفة منها عدد 9 مخالفات ضد المخابز البلدية ( مواصفات ومواعيد ونظافة وتصرف في الدقيق)، وعدد 45 محضر بالأسواق (مجهول المصدر وفواتير وإدارة بدون ترخيص ،وعدم اعلان، وشهادة صحية، وتجميع دقيق داخل مطحن مواني).

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه من أبرز المضبوطات نصف طن دقيق بلدي داخل مطاحن مواني، و15 عبوة عسل نحل مجهول المصدر، و300 علبة سجائر بدون فواتير، كما تم ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة مقرمشات اطفال بدون ترخيص وتم ضبط 1480 كيس مقرمشات+40 كيلو مقرمشات داخل أكياس شفافة اللون وبدون بيانات + 200 كرتونة فارغة + 300 بكرة استيكر + 90 لفة أكياس فارغة تحمل علامة تجارية مقلدة كاراتيه بوبوس+ 50 كيلو جرام حبوب ذرة مجروشة تجهيزا للإنتاج، حيث شارك في الحملة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، ومفتشي المديرية بالتنسيق مع الإدارات المختلفة.



حملات تموينية



حملات تموينية