تعرف على إجراءات جامعة دمياط لاستئناف الدراسة فى الفصل الثانى

دمياط معتز الشربينى

أنهت كليات جامعة دمياط ووحداتها المختلفة إجراءات استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه السبت المقبل الموافق 27 فبراير 2021 ، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة.

وتستمر عمليات التعقيم والتأكيد على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية، حيث تم تعقيم كافة مدرجات وقاعات الكليات التي ستحتضن اختبارات الفصل الدراسي الأول ابتداءً من الأسبوع المقبل لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا تحت إشراف تام من الأستاذ الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ووكلائهم.

وتهيب الجامعة بجميع منسوبيها وعلى الأخص أبنائها وبناتها طلاب وطالبات الجامعة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة على النحو التالي :

- التواجد بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة.

- الالتزام بارتداء الكمامة الطبية بالطريقة الصحيحة.

- الدخول من بوابات التعقيم.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

- تجنب المصافحة ولمس الوجه.

- استخدام مطهرات الأيدي.

- عدم التجمع قبل الامتحان أو بعده.

- عدم تبادل الأدوات الكتابية أو الشخصية مع الغير.

- مغادرة الكلية فور الانتهاء من الامتحان.

كما تعلن الجامعة وقف العمل بنصف القوى البشرية الذي سبق نشره في 31 ديسمبر 2020، وعودة جميع القائمين بالعمل قبل توقف الدراسة للعمل بشكل منتظم وكامل.

وتوجه الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري لما قدموه من جهود ملموسة للإعداد والتجهيز لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها تزامناً مع استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بداية الأسبوع المقبل، كما توجه بخالص الأمنيات لأبنائه وبناته طلاب وطالبات الجامعة بالتوفيق والنجاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول.