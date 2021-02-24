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تسجيل 633 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و39 حالة وفاة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:42 ص
تسجيل 633 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و39 حالة وفاة فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

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كشف تقرير كوفيد19 اليومى، خروج  346 متعافيًا عن خروج  500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 138683 حالة حتى اليوم.

 
فيما تم تسجيل 633 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
 
 
و طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 179407 حالة من ضمنهم 138683 حالة تم شفاؤها، و 10443 حالة وفاة.
 
 

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