ترامب يبدأ معركة "توحيد الصفوف" استعدادا لمعركة الانتخابات الأمريكية 2024

كتبت رباب فتحى

كشف السناتور ليندسي جراهام أنه ناقش مستقبل الانتخابات التمهيدية المقررة 2022 داخل الحزب الجمهوري، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ، والذي وصفه بأنه جزء من محاولة لتوحيد حزب ممزق، في إشارة إلى الحزب الجمهورى.

ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال جراهام: تحدثنا عن دورة 2022 الانتخابية.. ترامب منخرط للغاية في مساعدة الفريق على الفوز" ، مشيرًا إلى أن ترامب "أجرى مجموعة من المكالمات الهاتفية.. ويحاول الحصول على أفضل فريق في الميدان".

ولم يرد مستشار للرئيس السابق على الفور على سؤال حول الاجتماع وماذا سيفعل ترامب.

وسافر جراهام إلى فلوريدا في عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة مستقبل الحزب الجمهوري مع ترامب ، الذي أشار إلى أنه يريد المشاركة باعتباره قوة مهيمنة فى التجديد النصفي لعام 2022 والانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال جراهام للصحفيين يوم الجمعة "أريد أن نلتقي بأكبر قدر ممكن (من الجمهوريين). أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون موحدين بشأن استعادة الأغلبية ... أسوأ نتيجة ممكنة للحزب الجمهوري هي مواصلة الجدال فيما بينهم." .

يأتي الاجتماع في الوقت الذي ظهرت فيه انقسامات حادة بين المشرعين الجمهوريين البارزين، الذين يتصارعون بشأن كيفية التعامل مع ترامب في أعقاب هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

وأشار الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى أنهم مستعدون للمضى قدمًا بعيدا عن ترامب ولكن ليس من الواضح أن الرئيس السابق أو قاعدة الحزب سوف تسمح لهم بذلك.

وانتقد ترامب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بعد أن قال الجمهوري من ولاية كنتاكي خلال كلمة ألقاها في القاعة إن الرئيس السابق "مسؤول أخلاقيا" عن الهجوم الذي نفذه أنصاره.

وأثار خطاب ماكونيل انتقادات من بعض أعضاء المؤتمر الجمهورى - وبالتحديد جراهام والسناتور رون جونسون (جمهوري من ويسكونسن) ، الذين جادلا بأنه لا يتحدث باسم معظم الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

وحذر نواب الحزب الجمهوري من أن الخلاف الكبير قد يضر بفرص الحزب في الفوز بمجلس النواب ومجلس الشيوخ العام المقبل.

ويرى الجمهوريون أن المعارك التمهيدية الشرسة للحزب الجمهوري قد كلفتهم مقاعد في مجلس الشيوخ كانوا يأملون في الفوز بها في الدورات السابقة. وقد أشار كل من ماكونيل وترامب إلى أنهما على استعداد لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.