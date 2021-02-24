تحصين 36 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تحصين 36 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، وذلك منذ انطلاق الحملة فى 6 فبراير الجارى، وحتى الآن، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مؤكدًا اهتمام الدولة بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية خير من العلاج للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأصدر محافظ أسيوط، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة التنسيق والتواصل المباشر مع مسئولى قطاع الطب البيطرى وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

من جانبه أوضح الدكتور ممدوح بدارى، مدير مديرية الطب البيطرى، أن الحملة القومية الأولى لعام 2021 بدأت فى 6 فبراير، وتتم تحت رعاية محافظ أسيوط وتستهدف تحصين 111 ألف رأس ماشية على مستوى المحافظة من (جاموس – أبقار – أغنام – ماعز) وتم حتى الآن تحصين 36 ألف رأس ماشية أى حوالى 80% من إجمالى الثروة الحيوانية بالمحافظة، مشيرًا إلى جاهزية جميع فرق التحصين والترقيم والتسجيل بجميع الإدارات البيطرية المختلفة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى، إلى ضرورة تعاون المربين مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع وحصول تغطية عالية لكافة الحيوانات حرصًا على صحتها، مؤكدا أن لجان الإرشاد البيطرى تقوم بتوعية المواطنين ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشرة فى القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربى الماشية وصغار المزارعين للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض لزيادة إنتاجيتها حيث إن التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحمايتها من تلك الأمراض الخطيرة.