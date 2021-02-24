تحرير 544 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم، الأربعاء ، من تحرير 544 مخالفة مرورية متنوعة ، خلال حملة بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

أسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط 3 دراجة نارية وتروسيكل بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 86 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 89 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 107 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 115 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبوسمبل، دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .