تحرير 50 مخالفة عدم ارتداء الكمامة و25 مخالفة عبور خاطئ بمحطة قطار الزقازيق

اتخذت شرطة السكة الحديد فرع الشرقية، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية قِبل 50 مواطنا أثناء تواجدهم بمحطة قطار الزقازيق، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وقدرت حصيلة المخالفة بـ 50 جنيها لكل منهم، كما تم تحرير 25 مخالفة عبور خاطئ للمواطنين على شريط السكة الحديد، وعدم الإلتزام بالسير من خلال الأماكن المخصصة، وتم تحرير محاضر لهم.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية،للحفاظ على صحة المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"

ومن جانبه أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 9152 لسنة 2020 بإلزام العاملين بديوان عام المحافظة ووحدات الإدارة المحلية (مراكز – مدن - أحياء - وحدات قرويه) ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها والمترددين عليها بارتداء الكمامات الواقية للحد من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا بنظافة وتطهير مقار العمل وفقاً للتعليمات التى تصدر من وزارة الصحة والسكان.

وأكد محافظ الشرقية، فى بيان له، أنه فى حالة مخالفة ذلك يتم إتخاذ الإجراءات القانونية من قبل رئيس المصلحة وفقاً لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع أزمة كورونا، فيما أوضح المحافظ أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (606 - 719 - 724 - 1069 - 1024 - 1246) لسنة 2020 .، بشأن إستمرار جهود الدولة للمحافظة على صحة المواطنين من تداعيات مختلفة ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد،وعلى الكتاب الدورى رقم 34 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة والمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل الدولة فى كافة الجوانب لمواجهة الفيروس فى إطار خطة المحافظة الموجة الثانية والحرص الشديد لتقديم الدعم اللازم والإرشاد لمواطني المحافظة.

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