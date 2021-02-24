اليوم السابع
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تجديد حبس متهم بانتحال صفة شرطى للنصب على المواطنين بمصر الجديدة 15 يوما

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:18 م
تجديد حبس متهم بانتحال صفة شرطى للنصب على المواطنين بمصر الجديدة 15 يوما كلابش - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في مصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

 

وكانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، أثناء تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص باستيقاظ آخر وتفتيشه مُنتحلا صفة رجل شرطة، وباستبيان الأمر أمكن ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية "له معلومات جنائية"، وعثر بحوزته على مبلغ مالى - طبنجة بلاستيك سوداء اللون وبرفقته صاحب محل - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة.

 

وبسؤال الأخير، أقر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم باستيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنه أحد رجال الشرطة، واستولى منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزته، وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجني عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وانتحال صفة رجل شرطة بقصد الاستيلاء على متعلقات المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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