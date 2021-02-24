تجديد حبس متهمين بسرقة رواد البنوك بمصر الجديدة 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستانف مصر الجديدة، تجديد حبس متهمين 15يوما على ذمة التحقيق، لاتهمامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك، بأسلوب التتبع وكسر زجاج السيارات.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بتلقيه بلاغا من مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، قام بركن السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته إكتشف كسر الزجاج الأمامى للسيارة وسرقة المبلغ من داخلها ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة .

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها (مستأجرة) وبحيازة ( شخصين ، لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر ) وأنهما وراء إرتكاب الواقعة .

وعقب تقين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب ( التتبع وكسر الزجاج ).

وبإرشادهما ضبطت الشرطة المبلغ المالى فى مسكنهما وكمية من الملابس والأحذية الجديدة وأقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستأجرة ، وأقروا بإستخدامها فى وقائع السرقة، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.