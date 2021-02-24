تجديد حبس عامل قتل صديقه فى مشادة كلامية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار عبد المنعم حشيش وكيل نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية ، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية ، والمستشار علاء الازرق رئيس النيابة الكلية ، تجديد حبس عامل قتل صديقه ، نتيجة مشادة كلامية بينهما ، 15يوما على ذمة التحقيقات .

وتمكنت وحدة مباحث قويسنا بمديرية أمن المنوفية،من ضبط عامل قتل صديقه، نتيجة مشادة كلامية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز قويسنا، يُفيد بمصرع "م. ع. ف" 20 عاما ، ومقيم بقرية شبرا قبالة التابعة لذات المركز، مصاب بجرح طعنى فى الصدر، وذلك بسبب مشادة كلامية بينه وبين صديقه أدت إلى طعنه.



على الفور، الفور قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، واللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شركة قويسنا، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم القبض على المتهم "خ. ا. ش" 19عاما ، ومقيم بكفر المنشى التابعة لذات المركز بتعديه على المجنى عليه وقتله، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.