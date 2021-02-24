تجديد حبس شخص15 يوما بتهمة انتحال صفة شرطى والاستيلاء على بضائع بشبرا

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، لانتحاله صفة رجل شرطة، واستيلائه على بضائع من شركة بشبرا مصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد خالد سيف مفتش مباحث شبرا مصر، مفاده تلقى قسم شرطة شبرا، بلاغا من صاحب شركة، مقيم بدائرة القسم بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل أحد الأشخاص سبق أن تعرف عليه، وادعى أنه رجل شرطة، وقيامه بالحصول على بعض البضائع من الشركة ملكه دون سداد قيمتها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وعثر بحوزته على بعض البضائع المستولى عليها، وأدوات يستخدمها فى نشاطه الإجرامى، مجموعة من الكروت الشخصية مدون عليها اسم أحد الأشخاص بالصفة المنتحلة.

بمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة، باستخدام المضبوطات حيازته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.