اليوم السابع
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تجديد حبس راكبين حاولا تهريب 10 كيلو من مخدر الآيس عبر المطار 15 يوما

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:01 م
تجديد حبس راكبين حاولا تهريب 10 كيلو من مخدر الآيس عبر المطار 15 يوما محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس راكبين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما حاولا تهريب 10 كيلوجرامات من مخدر «الآيس»، أخفاها بحقائبهما فور وصولهما من جنوب أفريقيا عبر مطار القاهرة الدولي.

كلفت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها، وإعداد تقرير مفصل بها، وسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

 

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية والقادمة من أديس أبابا، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمرك فى راكبين من جنوب أفريقيا، وتم تكليف توني فكري وسامح سيد مامورا الفحص بالكشف بفحص حقائب الراكبين على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY " ، وتبين وجود أجسام غريبة في جيوب سحرية.

وأضافت المصادر أن حازم ياسين مشرف الجمارك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبهما ضمت مصطفى صادق واسلام ماهر مامورا الجمارك ، وتبين وجود 10 كجم ونص من مخدر «الآيس» في جيوب سحرية بحقائبهم وداخل شنط حريمي كانت مع احداهما ، مغلقة بطريقة المصنع لتضليل الجمارك والعبور بها دون ضبطهما.

 
 

 


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