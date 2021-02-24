تجديد حبس المتهم بقتل جده وحرق جثته فى حلوان 15يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سائق متهم بقتل جده بمنطقة جبلية فى مدينة 15 مايو، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية لواقعة العثور على جثة مسن بمنطقة جبلية في 15 مايو، أن الضحية "ا.م"، مقيم بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان، ويقيم بصحبة حفيده ويعمل سائقا، وأنه وراء الحادث، بعد اكتشاف جده قيام المتهم باصطحاب فتاة داخل شقته لممارسة الرذيلة وخوفا من افتضاح أمره قرر قتله.

وأضافت التحريات، أن مشاجرة نشبت بين الضحية والسائق، وقام خلالها المتهم بالاعتداء بالضرب على جده وقام باستدعاء صديقه لحمله داخل سيارة وأشعل النيران به فى منطقة جبلية بطريق امتداد 15 مايو، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بمشاهدتهم بطريق امتداد 15 مايو، قيام شاب وصديقه يشعلان النار فى مسن، وقام أحدهم بتصويرهما من مسافة بعيدة أثناء تنفيذهما الجريمة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الحادث.