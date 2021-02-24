تجديد حبس المتهمين بسرقة حقيبة طالبة فى المعادى 15 يوما

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس عاطلين سرقا حقيبة طالبة بطريقة الخطف، 15 يوما على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى بالقاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاثت بهم طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين، وأقرت بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بدراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يستقلها شخصان، قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول - مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - متعلقات شخصية، ولاذا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمين، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وتبين أنهما عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، وضبط بحوزتهما الحقيبة المستولى عليها وبداخلها كافة المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.