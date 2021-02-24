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تأجيل محاكمة سعاد الخولي بتهمة الكسب غير المشروع لـ25 مايو

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:10 م
تأجيل محاكمة سعاد الخولي بتهمة الكسب غير المشروع لـ25 مايو سعاد الخولى- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لجلسة 25 مايو المقبل للتصالح.

وكان المحاميين ناصر زكريا، ومصطفى شحاتة،  وكلاء عن الدكتور محمد حمودة المحامى الأصيل، طلبا خلال الجلسات السابقة انتداب لجنة محاسبية مغايرة لفحص جميع الاعتراضات، التى لم يتم فحصها من قبل اللجنة السابقة والتى أثبتت أن المتهمة حصلت لنفسها على مبلغ 835 ألف جنيه عجزت عن إثبات مصدر تحصلها عليه.

وعقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله و حاتم محمد جمال الخولى، وأمانة سر شريف محمد ووائل عبد المقصود.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

 

 


سعاد الخولى

محاكمة سعاد الخولى

الكسب غير المشروع

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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