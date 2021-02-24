تأجيل محاكمة سائق "توك توك" بتهمة قتل طفل بالشرقية لجلسة 28 مارس

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تأجيل محاكمة سائق توك توك، أنهى حياة طفل بالتعدى عليه بالضرب، لجلسة 28 مارس لطلب دفاع المتهم تقديم مستندات جديدة.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين محمد سامى بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وسكرتارية حسن عبد المجيد، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 11830 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة ههيا، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة من مستشفى ههيا المركزى بوصول" وليد ص" 12 سنة متسول جثة هامدة.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة ههيا برئاسة الرائد إسلام نجيدة رئيس مباحث ههيا، قيام "محمود ج ع" 27 سنة سائق، ومقيم بندر ههيا، بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وصفعه بالقلم، أثناء قيامه بالتسول من إحدى أقاربه داخل التوك توك وإلحاحه فى طلب المال، وتبين أن المجنى عليه كان يعانى من مشاكل فى القلب، وتوفى فى الحال، وتم القبض على المتهم وإحالته من قبل المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.