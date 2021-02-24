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تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بـ"خلية المرابطين" لـ 27 مارس

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:10 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بـ"خلية المرابطين" لـ 27 مارس هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين، بينهم 4 محبوسين بـ"خلية المرابطين"، التى أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوى، لجلسة 27 مارس لحضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار المستشار محمد السعيد الشربنى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية اشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى ذ8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى بعد أن انفصل "عشماوى" عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد  محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.

وضمت الدعوى التى تحمل 364 أمن دولة عليا،  5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد احمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق "محبوس".


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