اليوم السابع
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خالد صلاح
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بوتين: الإرهاب هو التهديد الأخطر ومكافحته مستمرة بمناطق مختلفة أبرزها سوريا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:56 م
بوتين: الإرهاب هو التهديد الأخطر ومكافحته مستمرة بمناطق مختلفة أبرزها سوريا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التهديد الأخطر هو الإرهاب ومكافحته مستمرة على مسافات بعيدة وأبرزها في سوريا.
وأضاف بوتين - خلال اجتماعه مع هيئات الأمن الروسية، وفقًا لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم /الأربعاء/ - "أن محاربة الإرهاب تأتي قبل أي شيئ، فالإرهاب هو التهديد الأشد والأكثر خطورة، حيث يتطلب جاهزية دائمة وإجراءات عملياتية استباقية". 
وتابع قائلًا "أود الإشارة إلى أنه تم منع 72 حادثًا إرهابيًا في عام 2020، أي أكثر بـ 25% من العام الماضي حيث تم منع 57 حادثًا". 
وأوضح أن دور روسيا في تسوية الأوضاع على الساحة السورية أصبح بارزًا خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد بدء العملية العسكرية الروسية لمكافحة الإرهاب في هذا البلد في سبتمبر 2015، وإعادة معظم الأراضي السورية إلى سيطرة دمشق وهزيمة (داعش) أكبر تنظيم إرهابي دولي.


روسيا

فلاديمير بوتين

الإرهاب فى سوريا

سوريا

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