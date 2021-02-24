بلينكن: أمريكا ستسعى لانتخابها فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستستعى لأن تُنتخب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا العام وستظل حتى ذلك الحين مراقبا نشطا يكشف الانتهاكات في أنحاء العالم.

وقال بلينكن، متحدثا للمجلس في تسجيل مصور، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل على التخلص من "التركيز غير المتناسب" على حليفتها إسرائيل في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له.

وأضاف "نلتمس بكل تواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في محاولتنا العودة إلى مقعد في هذا المجلس".