اليوم السابع
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بلينكن: أمريكا ستسعى لانتخابها فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:26 ص
بلينكن: أمريكا ستسعى لانتخابها فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
رويترز

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ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستستعى لأن تُنتخب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا العام وستظل حتى ذلك الحين مراقبا نشطا يكشف الانتهاكات في أنحاء العالم.

وقال بلينكن، متحدثا للمجلس في تسجيل مصور، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل على التخلص من "التركيز غير المتناسب" على حليفتها إسرائيل في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له.

وأضاف "نلتمس بكل تواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في محاولتنا العودة إلى مقعد في هذا المجلس".

 


أنتوني بلينكن

امريكا

مجلس حقوق الإنسان

الامم المتحدة

جو بايدن

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