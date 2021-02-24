برلمان فنزويلا يطالب بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبى بعد عقوبات ضد 19 مسئولا

فاطمة شوقى

طلب البرلمان الفنزويلي الجديد ، الذي يسيطر عليه حكومة نيكولاس مادورو، طرد سفيرة الاتحاد الأوروبى فى كاراكاس وإعلانه شخص "غير مرغوب فيه"، بعد عقوبات من قبل الكتلة ضد 19 مسئولا فنزويليا.

وافق المجلس الوطني المكون من مجلس واحد على "اتفاق تنصل" ضد هذه العقوبات ، وحث البرلمان الفنزويلى ، مادورو على "إعلان رئيس الوفد الدبلوماسي" للاتحاد الأوروبي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على أن السفيرة إيزابيل بريلهانت بيدروسا شخص غير لطيف ولابد من طردها.

ويدعو النص، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، إلى مراجعة اتفاقية تشغيل مكتب الاتحاد الأوروبي في كاراكاس.

وقال خورخي رودريجيز ، رئيس المجلس التشريعي الحاكم ، قبل طرح الاتفاقية للتصويت: "أرفع يدي حتى يتم إعلان أن ممثل الاتحاد الأوروبي شخص غير لطيف".

وأشارت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، إلى أن العقوبات الأخيرة، تؤثر على مسؤولين آخرين، منهم ريميجيو سيبايوس، أحد القادة العسكريين الرئيسيين في فنزويلا ؛ إنديرا ألفونزو ، رئيسة المجلس الانتخابي الوطني ؛ واثنين من أعضاء الكونجرس.

في 29 يوليو ، بعد حزمة أخرى من العقوبات ، أعلن مادورو أن بريلهانت بيدروسا شخص "غير مرغوب فيه" ومنحه 72 ساعة لمغادرة البلاد، ومع ذلك ، عندما تم الوفاء بالموعد النهائي، تراجعت الحكومة الاشتراكية، لكنها طلبت "إيماءات" من الكتلة في المقابل.