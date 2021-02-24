برامج تدريبية لمستخدمى المبيدات منعا للرش العشوائى.. اقرا التافصيل

كتب عز النوبى

بدأت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تكثيف برامجها التدريبة لمطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات والتعرف على منتجات المبيدات المحظورة وضبطها، بمختلف المحافظات منعا للرش العشوائى، وللحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة.

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن هناك برامج تدريبة وتوعوية لتأهيل دفعات جديدة من برنامج مطبقى المبيدات بمختلف المحافظات، موضحا أن البرنامج يهدف الى انتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، والتعرف على المبيدات الغير مسجل ومحظور تداولها بالأسواق ، مؤكدا أن المستهدف للبرنامج توفير فرص عمل لـ50 ألف شاب على مستوى الجمهورية خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن البرنامج يهدف الى توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح وتجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

فيما اكد تقرير لجنة المبيدات، أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعا فى مختلف المحافظات يهدف الى الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، واعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.

كانت لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، أكدت أنه طبقا لأخر تقرير للجنة مبيدات الآفات الزراعية، الانتهاء من تأهيل وتدريب ما يقرب من 12 الف من مطبقى المبيدات ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات، وتطبيقها فى المزارع والحقول، بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائى ، وجارى العمل للوصول الى المستهدف.