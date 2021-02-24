باكستان: القضاء على إرهابى متورط فى قتل أربع عاملات إغاثة شمال غرب البلاد

أعلن الجيش الباكستاني أن قواته تمكنت من القضاء على إرهابي كان متورطًا في قتل أربع عاملات إغاثة في شمال غرب باكستان.
وأوضح الجيش، في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن قوات الأمن نفذت العملية الأمنية بناءً على معلومات استخباراتية في بلدة مير علي التي تعد من أكبر مدن مقاطعة وزيرستان الشمالية المحاذية لأفغانستان.
وتمكنت القوات من القضاء على الإرهابي المدعو حسن سجنا القائد البارز لحركة طالبان باكستان المحظورة والمتورط في قتل أربع علامات إغاثة إثر هجوم مسلح وقع في المنطقة أمس الأول، كما تورط أيضاً في عدة هجمات إرهابية استهدفت مدنيين وقوات أمن.
باكستان: القضاء على إرهابى متورط فى قتل أربع عاملات إغاثة شمال غرب البلادالأربعاء، 24 فبراير 2021 04:17 م
الشرطة الباكستانية - أرشيفية
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أعلن الجيش الباكستاني أن قواته تمكنت من القضاء على إرهابي كان متورطًا في قتل أربع عاملات إغاثة في شمال غرب باكستان.
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