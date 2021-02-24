اليوم السابع
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باحث فيروسات يؤكد انتشار اللقاحات المغشوشة بشكل كبير فى أوروبا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:14 م
باحث فيروسات يؤكد انتشار اللقاحات المغشوشة بشكل كبير فى أوروبا لقاحات كورونا - صورة أرشيفية
رامى محيى الدين

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قال الدكتور محمد عتمان، الباحث في علم الفيروسات بالمملكة المتحدة، إن مشكلة اللقاحات المغشوشة منتشرة بشكل كبير في أوروبا على مستوى الأفراد والحكومات، ورئيسة المفوضية الأوروبية حذرت دول الاتحاد الأوروبى كلها بعد أن بدأت الحكومات تتحدث عن أنها ستشترى اللقاحات عن طريق السوق السوداء، لأن الاتحاد الأوروبى يواجه مشكلة توفير اللقاحات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: تكنولوجيا اللقاحات معقدة جدا وقد تحدث مشاكل في موضوع البحث العلمى، وليست مشاكل للأفراد الذين يتناولونه فقط، ولقاح فايزر وأكسفورد أقوى بكثير عن جونسون أند جونسون من وجهة نظرى.

وكانت كشفت البيانات الحكومية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن 18242873 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 442 وفاة و9938 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات وارتفاع في الإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيه 548 وفاة و8429 إصابة بالفيروس.


اللقاحات

كورونا

فيروس كورونا

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

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