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انتشال آخر جثة فى حادث غرق مركب الإسكندرية والعدد يصل لـ15 متوفيا.. فيديو

الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:38 م
انتشال آخر جثة فى حادث غرق مركب الإسكندرية والعدد يصل لـ15 متوفيا.. فيديو جانب من انتشال جثث ضحايا النركب
الاسكندرية جاكلين منير

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عثرت قوات الإنقاذ على جثمان طفل من ضحايا مركب صيد بحيرة مريوط، وهو آخر جثمان من الضحايا الـ15 للمركب الذى كان يستقله 20 شخصا ليرتفع عدد الضحايا الذين تم استخراج جثامينهم لـ15 متوفيا.
 
تواصل نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحقيقات فى واقعة غرق مركب فى مياه بحيرة مريوط غرب الإسكندرية راح ضحيته 15 شخصا ونجاة 6 أشخاص فى الحادث بعد انقلاب المركب أثناء عودتها من رحلة بحرية فى بحيرة مريوط.
 
كما انتقل فريق من نيابة العامرية ثانى بالإسكندرية لموقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان كما انتقلت إلى مستشفى العامرية لسؤال المصابين وسؤال أهلية المتوفين وطالبت الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وأرسلت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية مخاطبات الثروة السمكية وهيئة الملاحة البحرية لمعرفة تراخيص مركب مريوط للصيد والمكان الذى خرجت منه المركب مرخص للصيد أم لا وذلك فى إطار تحقيقات النيابة العامة لحادث غرق مركب فى بحيرة مريوط.
 
 


مركب الاسكندريه

غرق مركب الاسكندريه

مركب مريوط

مركب الاسكندرية

اليوم السابع بلس

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